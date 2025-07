Musica per il Sociale. Grande successo nella Torre dei Trinci di Capodacqua di Foligno - Tuttoggi.info

Un evento firmato Associazione Capodacqua giunta al traguardo dei 50 anni dalla Fondazione. Protagonista il tenore Francesco Grollo ideatore del progetto nazionale “Musica per il Sociale”, nato per portare la musica a persone con disabilità fisica o pischica. Pubblico entusiasta in uno scenario d’incanto

Quando musica e bellezza incontrano il sociale e la disabilità. È accaduto a Capodacqua, borgo del Comune di Foligno, dove venerdì 5 è andato in scena un evento speciale, una serata a dir poco magica che ha richiamato nella splendida Torre dei Trinci – gioiello mozzafiato di storia, arte e cultura – un pubblico folto e entusiasta. Un invito firmato Associazione Capodacqua che al traguardo dei 50 anni dalla fondazione ha voluto proporre nell’ambito della settima edizione della rassegna “Musica all’Altezza” – direttore artistico il M° Massimo Santostefano – un appuntamento capace di parlare il linguaggio dell’inclusione e della solidarietà. Così dall’incontro con il progetto “Musica per il Sociale”, ideato nel 2015 dal tenore veneto Francesco Grollo in collaborazione con Giovanni Ministeri (Sindaco del Comune di Cimadolmo-Treviso, è nato un concerto dal fascino straordinario, gioioso, appassionato e appassionante – ingresso libero – che ha coinvolto tutti, nessuno escluso. “Musica per il Sociale – ha esordito Grollo – ha una precisa missione: rendere fruibili e accessibili gli eventi musicali alle persone con disabilità affinché si sentano parte fondamentale delle comunità. Girando l’Italia con le nostre iniziative, vediamo come la grande musica riesca a portare ovunque gioia e speranza, soprattutto a quanti vivono la difficile condizione di una qualsiasi tipologia di disabilità e/o difficoltà”. E così è avvenuto, perché all’ombra della Torre sedevano in platea anche i rappresentati dell’Associazione Italiana Persone Down, gli ospiti della Casa di riposo “Casa Serena” di Capodacqua, quelli del Centro “Il Melograno” e della Comunità “La Stella del Mattino”. Godibilissimo il concerto che ha visto in scena con il tenore Francesco Grollo, il pianista Antonio Camponogara e i violoncellisti Alberto e Enrico Barbaro dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, protagonisti di un programma accattivante e brioso che da Vivaldi, Bach e da celebri brani d’opera, è poi approdato a Caruso e ai grandi classici della canzone italiana, come O Sole mio, cantata dal tenore con il coro dal pubblico. Fino a un’applauditissima sorpresa. Dalla fisarmonica di Massimo Santostefano è arrivato il tributo alla più celebre personalità di Capodacqua, il M° Luciano Fancelli, compositore e fisarmonicista di fama internazionale, morto a soli 24 anni nel 1953 – presente in platea una discendente -, di cui Capodacqua attende da anni l’apertura di un Centro di Documentazione. Emozionato e riconoscente l’intervento del presidente dell’Associazione Capodacqua Giacomo Alessandri. “Ringrazio il tenore Francesco Grollo e i musicisti per questa commovente vicinanza alla comunità di Capodacqua che li accoglie sempre con orgoglio e ammirazione. Ma voglio esprimere la mia gratitudine anche ai proprietari di questo luogo meraviglioso di cui andiamo tutti molto fieri. Grazie per aprirci sempre le porte e dare spazio alle nostre iniziative”.