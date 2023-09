Musei statali dell'Umbria, nuove nomine - Tuttoggi.info

Musei statali dell'Umbria, Caponi e Rocca sono le new entry. Ecco chi sono gli altri direttori dei siti umbri

Alcuni importanti cambiamenti ai vertici dei musei statali regionali dell’Umbria.

L’archeologa Tiziana Caponi è stata nominata direttrice al Museo archeologico nazionale dell’Umbria continuando a mantenere la guida del Museo paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta mentre Giorgio Rocca, anch’egli archeologo, è il nuovo direttore del Museo archeologico nazionale di Orvieto e della Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo.

Laureatasi nel 2003 con il massimo dei voti all’ateneo perugino, dove è stata allieva di Mario Torelli, Tiziana Caponi ha conseguito il dottorato di ricerca in Topografia antica all’Università La Sapienza di Roma e partecipato a campagne di scavi. Già funzionaria archeologa al Polo Museale della Puglia e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, è stata responsabile delle collezioni del MANU dove, tra l’altro, si è distinta per avere collaborato in questi anni a mostre, allestimenti, conferenze, attività di valorizzazione e tutela delle collezioni, gestione dei depositi. Oltre al MANU, continuerà, come detto, a dirigere il Museo paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta.

Giorgio Rocca, laureatosi nel 1998 con il massimo dei voti all’Università La Sapienza di Roma con una tesi sull’ “area centrale del Campo Marzio fra Tardoantico e Altomedioevo”, si è specializzato nel 2004 sempre a Roma in Archeologia classica con una tesi sulle “forme di scambio premonetale fra Tardo Bronzo e Prima età del Ferro”. Responsabile dell’Ufficio Servizi Educativi e Didattica DRM Umbria e della gestione dei depositi del Museo archeologico nazionale di Orvieto, ha partecipato a numerose campagne di scavo e collaborato all’allestimento di diverse mostre al Museo archeologico nazionale di Orvieto.

Per quanto riguarda altri musei statali dell’Umbria, riconfermate Maria Angela Turchetti alla direzione dell’Ipogeo dei Volumni e della Necropoli del Palazzone e Ilaria Venanzoni a quella del Teatro romano e Antiquarium di Gubbio.

Musei statali dell’Umbria, i direttori

Questo, comunque, il quadro generale nei musei statali dell’Umbria alla luce dei nuovi incarichi e delle riconferme:

Museo archeologico nazionale dell’Umbria – dir. Tiziana Caponi

Museo paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta – dir. Tiziana Caponi

Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone – dir. Maria Angela Turchetti

Villa del Colle del Cardinale, Perugia – dir. Ilaria Batassa

Castello Bufalini, San Giustino (PG) – dir. Veruska Picchiarelli

Museo archeologico nazionale di Orvieto – dir. Giorgio Rocca

Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo, Orvieto – dir. Giorgio Rocca

Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto – dir. Silvia Casciarri

Area archeologica di Carsulae, Cesi (TR) – dir. Silvia Casciarri

Rocca Albornoz e Museo nazionale del ducato di Spoleto – dir. Paola Mercurelli Salari

Tempietto sul Clitunno – dir. Paola Mercurelli Salari

Palazzo Ducale di Gubbio – dir. Paola Mercurelli Salari

Teatro romano e Antiquarium di Gubbio – dir. Ilaria Venanzoni

