Musei Spoleto-Valnerina, tante attività gratuite per famiglie con il progetto "Connessioni" - Tuttoggi.info

Tantissime le iniziative gratuite in programma ad aprile nei musei della rete: trekking urbano, visite e attività nei musei a misura di bambini e famiglie, pensati come un punto di partenza per attivare un processo di conoscenza e fruizione.

Quattro gli appuntamenti in programma a Spoleto. Sabato 22 aprile, alle ore 10.00 al Museo delle Miniere di Morgnano, si terrà “Famiglie in miniera: storie e avventure legate al Pozzo Orlando”, mentre alle ore 16.00, al Museo delle Scienze e del Territorio – MUST si svolgerà l’incontro “Gli appennini attraverso il tempo”. Domenica 23 aprile il Museo della Spoleto-Norcia ospiterà alle ore 10.00 “Arrivi, partenze e nuovi viaggi ferroviari: visita al Museo e al plastico ferroviario”, mentre alle ore 15.30 alla Casa Romana si terrà “Una giornata con i romani”.

Un progetto quindi che ci porta alla scoperta di musei e luoghi incantevoli, ma anche momenti da trascorrere con la propria famiglia approfittando di questo periodo primaverile che rende i nostri territori una tavolozza di colori che passano dal verde delle foglie nuove, dal blu limpido del cielo e del fiume Nera a tutte le tonalità dei fiori appena sbocciati.

La prenotazione è obbligatoria, da effettuare a spoleto@sistemamuseo.it oppure 0743.46434 entro le ore 18 del giorno precedente l’attività oppure inviando un messaggio direttamente alla pagina Facebook di Connessioni Museali.