"Musei in rete per il territorio" chiude con l'elemento 'Terra' - Tuttoggi

Il progetto per la la valorizzazione e la promozione dei musei in modo strettamente connesso al territorio e al patrimonio locale ha coinvolto 5 comuni

A conclusione del secondo anno di attività del progetto “Musei in Rete per il Territorio” – nato nel 2020 e realizzato con il contributo della Regione Umbria – giovedì 24 febbraio alle ore 17:30 presso il CSCO Centro Studi Città di Orvieto (Piazza Corsica, 2) si svolgerà la Conferenza conclusiva di questo percorso che, seguendo il filo conduttore dell’elemento “Terra”, ha tra i suoi obiettivi principali: la valorizzazione e la promozione dei musei in modo strettamente connesso al territorio e al patrimonio locale.

Coinvolti cinque comuni

Il progetto ha coinvolto cinque Comuni dell’Orvietano: Allerona, Castel Viscardo, Parrano, Monteleone d’Orvieto e San Venanzo, Associazioni e Cooperative sociali, piccole impreseche gestiscono i Musei (Ass. GAIA, O.A.S.I. Coop. Soc. di Comunità, Speleotecnica Srl, Il Pozzo della Cava) e varie altre realtà, come il PAAO, il GAL che danno supporto a questa esperienza piccola ma importante ed innovativa, coordinata dall’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano.

Otto strutture museali coinvolte

Complessivamente otto strutture museali quali: il Museo dei Cicli Geologici – Il Golfo dei Cetacei e il Museo dei Pugnaloni (Allerona), il Museo Etnografico del Cotto (Castel Viscardo), il Centro di Documentazione Attilio Parelli (Monteleone d’Orvieto), il Museo del Territorio (Parrano), il Museo Vulcanologico (San Venanzo), il Pozzo della Cava e Orvieto Underground (Orvieto), impegnate a migliorarsi, tessendo maggiori e più forti relazioni tra loro e con il tessuto sociale, culturale ed economico del territorio; realtà che, nella conferenza di giovedì prossimo, vogliono farsi conoscere attraverso le attività, le azioni, i principali prodotti e i servizi realizzati ma anche dare vita ad un momento di confronto sulle prospettive future.

Gli interventi

La conferenza si aprirà con gli interventi di saluto dei rappresentanti del Comune di Allerona (Capofila del progetto per il 2021), della Regione Umbria che ha garantito il supporto tecnico e finanziario attraverso la LR 24/2003, e dell’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano che cura il coordinamento generale.Seguiranno gli approfondimenti su i Musei della rete si raccontano, con gli interventi dei referenti delle Strutture museali coinvolte nella Rete, la presentazione dei Musei e delle attività realizzate.Il programma prevede, infine, la discussione e gli interventi conclusivi con il confronto e dibattito sul percorso intrapreso e sui prossimi passi da effettuare, a cui parteciperà la Dott.ssa Antonella Pinna, Dirigente Regionale del Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche.Al fine di favorire la più ampia partecipazione è possibile seguire la conferenza anche in modalità on-line sulle principali piattaforme social:Link per la diretta FB: @MuseinretexilterritorioLink per la diretta YouTube: https://www.youtube.com/c/ecomuseoepo