Muore alla cassa del supermercato, inutili i soccorsi

A Torgiano nel pomeriggio di venerdì malore fatale a una donna che era uscita a comprare il cibo per il cane

Tragedia nel pomeriggio di venerdì in un supermercato di Torgiano, dove una donna, mentre era intenta a pagare alla cassa, si è accasciata, accusando un malore, risultato fatale. Inutile i tentativi di rianimarla da parte del personale dell’esercizio nell’immediato e poi dei sanitari giunti sul posto.

La donna, G. M., di 74 anni, che soffriva di gravi patologie, era uscita per acquistare il cibo per il cane. A metà pomeriggio, quando si apprestava appunto a pagare alla cassa, il malore che non le ha dato scampo.

Il supermercato è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso, purtroppo risultate inutili. Quindi, per preparare il trasporto della salma. Sul posto anche i carabinieri.

Il malore fatale ha destato molta impressione nella comunità torgianese. perché avvenuto in un supermercato, davanti agli occhi di diverse persone, impotenti di fronte alla tragedia che si stava consumando. E anche perché la signora era molto conosciuta nella cittadina.