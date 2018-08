Mucca cade in dirupo, squadra Saf dei VVF la salva

Nella mattina di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Polino per il recupero di una mucca caduta in un dirupo. L’imprudente animale non si è reso conto di essersi inoltrato in una zona troppo impervia e, dopo aver perso l’equilibrio, è precipitato per alcuni metri.

Subito è scattato l’allarme al centralino dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una squadra specializzata Saf; dopo essersi calati nel dirupo e aver imbracato la mucca, sono riusciti a trarla in salvo e a restituirla al proprietario.

