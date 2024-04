Ancora movimenti nel centrodestra, Nicchi va in Fdi: "Bentornato"

Daniele Nicchi, consigliere regionale del Gruppo misto, era stato eletto con la Lega, che ha abbandonato lo scorso luglio.

Continuano i movimenti all’interno del centrodestra. Daniele Nicchi, consigliere regionale del Gruppo misto, eletto con la Lega, che aveva abbandonato lo scorso luglio, entra in Fratelli d’Italia. A comunicarlo è una nota di Fratelli d’Italia, che da il benvenuto al nuovo acquisto.

Il bentornato

“La storia di Daniele Nicchi è quella di un amministratore di lungo corso, già Sindaco di Attigliano e attuale Consigliere regionale che in questo momento storico ha deciso, così come tanti altri negli ultimi tempi, di operare una scelta definitiva andando a rafforzare la proposta politica di Fratelli d’Italia. La scelta di Daniele rappresenta inoltre il “ritorno” ai lidi di una stagione di condivisione di percorsi comuni già vissuti insieme fin dai tempi di Alleanza Nazionale.” Lo comunicano in una nota i coordinatori provinciale di Terni Alberto Rini e regionale Emanuele Prisco, d’intesa con la Direzione nazionale di Fratelli d’Italia.

Due commissioni su tre a Fdi in Consiglio regionale

L’approdo di Nicchi a Fdi arriva all’indomani dell’uscita del capogruppo della Lega Pastorelli dal Carroccio. Un’uscita clamorosa, alla quale è seguita un’altrettanto potente replica del segretario Riccardo Marchetti. Con Nicchi, che segue l’ingresso dell’assessore regionale Paola Agabiti, Fdi arriva a quattro consiglieri. Oltre a Marco Squarta ed Elenora Pace, dunque, Daniele Nicchi e Agabiti. Con tale mossa Fdi a Palazzo Cesaroni controlla anche due commissioni su tre, oltre al presidente dell’assemblea, lasciando fuori dal conto le commissioni speciali. Quasi un ‘accerchiamento’ per la presidente Donatella Tesei che, già nelle prossime ore, dovrebbe fare il punto della situazione con un vertice di maggioranza.