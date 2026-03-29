Movida sicura: controlli al centro. 9 violazioni al Codice della strada - Tuttoggi.info

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Movida sicura: controlli al centro. 9 violazioni al Codice della strada

Redazione

Movida sicura: controlli al centro. 9 violazioni al Codice della strada

Nell'operazione “Alto Impatto-Movida sicura” a Terni sono state comminate 9 sanzioni per violazioni al Codice della strada
Dom, 29/03/2026 - 15:23

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Nella serata di ieri, la Questura di Terni ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto – Movida sicura”, con l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, finalizzato a garantire sicurezza e prevenire fenomeni di illegalità nelle aree maggiormente frequentate del centro cittadino.

I controlli si sono svolti sia mediate posti di controllo sia attraverso servizi appiedati nelle zone della movida, con attenzione ai locali e alle aree a maggiore afflusso. Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 57 persone, controllati 25 veicoli ed effettuati 2 posti di controllo. Sono stati svolti accertamenti amministrativi su esercizi e dispositivi di sicurezza per eventi in corso, senza riscontrare irregolarità. 

L’azione sinergica delle forze in campo ha inoltre consentito di elevare 9 sanzioni per violazioni al Codice della strada.

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