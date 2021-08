Movida senza alcol nel weekend, la Commissaria Tombesi firma l'ordinanza - Tuttoggi

l'Ordinanza comunale che vieta l'alcol nel weekend, dopo le 21 partirà proprio dalla serata di oggi, 27 agosto e sarà in vigore fino al 25 settembre.

Dopo gli ultimi preoccupanti episodi accaduti in Piazza del Mercato e le sempre più vibranti proteste dei residenti, arriva l’Ordinanza Comunale che vieta la vendita di alcol nel weekend, dopo le 21.

Il tutto a partire proprio dalla serata di oggi, 27 agosto ed in vigore fino al 25 settembre.

L’area individuata per il divieto è quella classica della movida del fine settimana, vie e vicoli dove si consumano la maggior parte dei fenomeni di disturbo, spaccio e disagio sociale in generale che da mesi tormentano il centro storico di Spoleto:

via del Seminario, piazza della Signoria, via del Duomo, via Filitteria, largo B. Gigli, via Vaita Sant’Andrea, piazza Collicola, via Carlo Cattaneo, via Sant’Agata, piazza della Libertà, via G. Matteotti, via B. Egio, via degli Abeti e via Monterone.

La Commissaria Tombesi ha giustificato il suo intervento, tra le altre motivazioni, prendendo a fondamento il notevole flusso turistico del fine settimana che unito ai consueti oceanici assembramenti di giovani rischiano di diventare fenomeni dirompenti in caso di necessità di intervento sanitario o delle Forze dell’Ordine, creando stati di tensione che già si sono manifestati in più di una occasione.