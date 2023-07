Moto si schianta contro il rimorchio di un trattore, centuaro in ospedale - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto alle 8 in via Gabriotti, a Umbertide | L'uomo non sarebbe grave

Incidente alle prime ore del mattino di oggi (21 luglio), intorno alle 8, in via Gabriotti (SS 3bis) a Umbertide, all’altezza del piccolo sottopassaggio ferroviario.

La moto, che viaggiava in direzione Città di Castello, si è schiantata contro il rimorchio di un trattore, mentre quest’ultimo stava effettuando la svolta in direzione Migianella.

Il centauro, che ovviamente ha avuto la peggio, dopo essere stato soccorso e stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale di Perugia in condizioni fortunatamente non gravi. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.