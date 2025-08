Moto e auto ad alta velocità, scattano controlli sulla Strada regionale 79 Bis Orvietana - Tuttoggi.info

La sicurezza stradale sulla Strada regionale 79 Bis è stata al centro dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura a Terni lo scorso giovedì 31 luglio. Presenti al tavolo coordinato dal prefetto di Terni, Antonietta Orlando, il questore di Terni, Michele Abenante, i vertici provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, il capo di gabinetto della Provincia di Terni, Raffaello Federighi, il vicesindaco di Orvieto con delega alla Sicurezza stradale, Stefano Spagnoli, accompagnato dai rappresentanti della Polizia locale.

Moto e auto ad alta velocità lungo l’Orvietana

“La sicurezza stradale è una delle priorità di questa amministrazione che sta intervenendo in vari ambiti – spiega il vicesindaco Stefano Spagnoli – e il problema dell’alta velocità lungo quella strada, la cui competenza è provinciale, è un tema annoso di cui più volte si è occupata la Polizia locale con servizi specifici. Nelle scorse settimane, anche alla luce delle segnalazioni sempre più frequenti da parte dei cittadini di Colonnetta di Prodo sulla presenza di motociclisti che non rispettano i limiti di velocità, abbiamo chiesto e ottenuto una riunione ad hoc del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica affinché si potesse affrontare la questione in maniera più sinergica ed efficace”.

Più sicurezza per la Strada regionale 79 Bis

“Dal tavolo è stato dunque deciso di intensificare i controlli in collaborazione fra tutte le forze dell’ordine per tutto il periodo estivo nel quale il problema si manifesta maggiormente. Le prime attività coordinate sono state già svolte in questo fine settimana e l’obiettivo è quello di ridurre e scoraggiare i comportamenti pericolosi ma soprattutto garantire la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada. Ringraziamo il prefetto Antonietta Orlando, le istituzioni e le forze dell’ordine coinvolte per l’attenzione dimostrata e la collaborazione fattiva che si è instaurata su più fronti con l’amministrazione comunale per assicurare un controllo costante sul territorio e rendere le nostre realtà sempre più sicure”.