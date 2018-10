Mostra Mercato Tartufo bianco, conto alla rovescia per la 37^ edizione | Ecco il programma completo

share

E’ stato presentato questa mattina (mercoledì 24 ottobre), in conferenza stampa, il programma della 37^ edizione della ‘Mostra Mercato nazionale del Tartufo bianco’ e dei prodotti agroalimentari, con tante novità e proposte che vedono al centro sempre il ‘re’ della tavola, il ‘tuber magnatum pico’, declinato non solo in mostra ma anche in versione gastronomica e d’intrattenimento, il tutto veicolato su più attuali mezzi di comunicazione, quali social e blog.

Dal 31 ottobre al 4 novembre avranno grande spazio i prodotti agroalimentari e le specialità di pregio capaci di calmitare l’attenzione dei turisti, attraverso appuntamenti culinari e utilizzo delle eccellenti materie prime locali. “La collaborazione storica tra il Comune e la Comunità montana ‘Alta Umbria’ – ha sottolineato il sindaco Filippo Mario Stirati – è supportata a partire da questa edizione dalle associazioni del territorio ‘Host’, ‘Iridium’ e ‘La Medusa’, con la finalità di ampliare l’offerta legata alla rassegna dedicata alla pregiatissima trifola, consentendo ai visitatori di godere di tanti appuntamenti previsti durante la kermesse. E’ un rilancio in grande stile, che vede in opera la sinergia pubblico-privato, alla base di una rinnovata organizzazione, con idee chiare e garanzia di continuità”.

Anche l’assessore Nello Fiorucci ha ribadito la necessità di rilanciare un evento che negli anni ha perso visibilità: «Oltre che rinnovare la formula, occorre lavorare sul medio-lungo periodo per promuovere adeguatamente il ‘pacchetto autunno’, sull’esempio della formula degli eventi per il Natale a Gubbio, con il coordinamento del Comune ma con l’apporto necessario e determinante dei privati. Così si ottimizzano risorse e investimenti, che sono comunque notevoli”. Il dirigente della Comunità montana ‘Alta Umbria’ Emilio Bellucci ha illustrato la parte espositiva della Mostra: “Ci sono 20 espositori, 5 del settore tartufo e 15 dell’agroalimentare, 12 dall’Umbria e gli altri da fuori regione, distribuiti sui 490 metri quadri degli stand nella tensostruttura allestita in Piazzale Frondizi, centro pulsante della kermesse. Va sottolineato che abbiamo avuto difficoltà a reperire le adesioni degli espositori per la concomitanza di molte altre manifestazioni e comunque è assicurato un ottimo livello. Oltre a espositori provenienti dall’Umbria, ci saranno proposte che arrivano da Marche, Puglia, Sicilia, Abruzzo e Sardegna. L’apertura degli stand sarà dalle 9.30 alle 19.30, ingresso gratuito“.

Elisa Polidori e Gloria Pierini, rispettivamente di ‘La Medusa’ e ‘Gubbio Host’, hanno illustrato in dettaglio programma e iniziative. Si potrà fare un percorso che toccherà l’ aspetto culturale con convegni dedicati alle nuove tendenze alimentari, e quello culinario con il concorso ‘Food for kids Gubbio’ dedicato ai più giovani, con una giuria d’ eccezione formata dallo chef pluristellato Gennarino Esposito e dalla food blogger Valentina Scarnecchia, passando per uno straordinario showcooking svolto dagli chef dell’associazione ‘Host’ ed animato eccezionalmente dal noto chef televisivo Simone Rugiati. Ci sarà spazio anche per una mostra dedicata alle coltivazioni antiche e perdute, fino al laboratori didattici per la lavorazione del pane, passando per incontri e degustazioni di vini a cura dell’ Associazione italiana sommelier Umbria fino ad arrivare alla collaborazione con la prestigiosa Università dei Sapori. Il punto focale di questa nuova edizione è il coinvolgimento del ‘centro storico’, attraverso un circuito esperienziale di sapori, colori e sensazioni con ‘Le Vie dei Sapori’. Il visitatore sarà guidato in una straordinaria passeggiata animata dai sapori tipici della terra di Gubbio.

Questo il programma in dettaglio:

> 30 ottobre, Cena di Gala con ospite d’onore lo chef Gennaro Esposito, in collaborazione con Università dei Sapori e la Scuola Alberghiera di Città di Castello “Patrizi Baldelli Cavallotti”;

> 31 ottobre: ore 10, Convegno “Nuovi trend alimentari e prodotti agroalimentari di pregio: il nobile tartufo e le sue caratteristiche nutrizionali a servizio delle nuove tendenze food”, ore 12 apertura stand Mostra mercato del Tartufo Bianco e dei prodotti agroalimentari – Piazzale Frondizi, ore 12.30 taglio del nastro della Mostra “Naturale, Artificiale Coltivato, la terrà e l’uomo nel corso della storia” (Centro Servizi Santo Spirito), ore 16 Concorso Food for Kids Gubbio, per giovani chef con giuria d’eccezione Chef Esposito e la food blogger Valentina Scarnecchia;

> 1 novembre: ore 10, laboratori didattici, “lavorare il pane, conoscere le farine” – Centro Servizi Santo Spirito; ore 17.30 degustazioni e dimostrazioni Associazione Italiana Sommelier Umbria Delegazione di Gubbio Barolo “Regale Austerità delle Langhe” – Refettorio di San Pietro

> 2 novembre: ore 10, incontro con addestratori cinofili “L’uomo, il cane e l’arte del trovatore di tartufi” – Centro Servizi Santo Spirito; ore 16 visita guidata alla mostra “Naturale, Artificiale Coltivato, la terrà e l’uomo nel corso della storia”, Centro Servizi Santo Spirito, a cura di Carlo Soave; ore 17, Grande Show Cooking, curato dagli chef dell’Associazione Host, con ospite d’onore lo Chef Simone Rugiati;

> 3 novembre: ore 10 visita guidata alla mostra “Naturale, Artificiale Coltivato, la terrà e l’uomo nel corso della storia” – Centro Servizi Santo Spirito, a cura di Carlo Soave; ore 11 laboratori didattici “lavorare il pane, conoscere le farine” – Centro Servizi Santo Spirito; ore 17.30 degustazioni e dimostrazioni Associazione Italiana Sommelier Umbria Delegazione di Gubbio Vini d’autore: azienda vinicola Franz Haas “Eccellenza in Alto Adige” – Palazzo Conte della Porta; ore 21.15, Oltre Festival “Brazil” con Choro de Rua – Barbara Piperno (flauto) e Marco Ruviaro (chitarra a 7 corde) – Sala Refettorio Biblioteca Sperelliana;

> 4 novembre: ore 10 laboratori didattici “lavorare il pane, conoscere le farine” – Centro Servizi Santo Spirito; ore 16, “Il tartufo a Gubbio, notizie e curiosità dalle carte d’archivio” a cura di Fabrizio Cece con il sostegno del Park Hotel ai Cappuccini – Centro Servizi Santo Spirito. Inoltre, dal 31 ottobre al 4 novembre, presso gli Arconi di Palazzo dei Consoli, ci sarà “Il Mercatino della Terra a km 0” a cura dell’associazione Iridium Agriturismi Umbria. Per ulteriori info e prenotazioni info@iat.gubbio.pg.it, tel. 075 9220693, www.tartufodigubbio.it , www.comune.gubbio.pg.it , www.facebook.com/tartufodigubbio .

