“Mostra Mercato Funghi ed Erbe Spontanee” inaugurata la 25^ edizione

40 stand, mostre, conferenze, eventi collaterali: è ricchissimo il programma della 25a mostra mercato dei funghi e delle erbe spontanee, inaugurata stamani a piazza Garibaldi, una delle location, insieme all’auditorium della stella, che faranno da cornice all’evento in programma a Spoleto fino a domenica 3 novembre.

Il sindaco Umberto de Augustinis e la presidente della Pro Loco di Spoleto Maresa Silvestri hanno dato, con taglio del nastro, il via ufficiale all’evento organizzato dalla Pro Loco di Spoleto in collaborazione con il “Gruppo Micologico Valle Spoletana”, esperti di erbe, Docenti Universitari e le Pro Loco del Territorio Spoletino e patrocinata dal Comune di Spoleto. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il vicepresidente della Pro Loco Gianni Burli e gli assessori Angelo Loretoni, Francesco Flavoni, Alessandro Cretoni e il consigliere delegato Massimiliano Montesi.

Saranno presenti oltre 40 stand provenienti da diverse Regioni d’Italia con esposizione di prodotti tipici: funghi, noci, castagne, ortaggi, legumi, pasta di farro, riso, olio, formaggi, ricotta, zafferano, frutta, marmellate, succhi di frutta, estratti, biscotti, riso, prodotti per la salute, oleoliti, infusi, sciroppi alimentari, liquirizie, olii essenziali, propoli, amari; lavanda piante mediterranee ( limoni, mandarini, arance, olivi), piante carnivore, piante grasse, aromatiche, peperoncini piccanti, ciclamini, viole, crisantemi, bulbi, rizomi. Prodotti realizzati con decoupage, articoli in stoffa, in legno, campanellini, strumenti musicali e giochi per bambini in legno, foulard realizzati in filato di bambù, lampade Imalaya, gioielli in rame e ottone, artigianato in legno d’ulivo e tanto altro ancora….

Il coinvolgimento di docenti dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università dei Sapori e del Cedrav assicurerà interesse scientifico alla sezione convegnistica ospitata all’Interno dell’Auditorium della Stella.

L’edizione 2019, la 25esima della lunga storia della mostra mercato, assume le caratteristiche di un evento speciale perché vede il coinvolgimento delle Pro Loco dello Spoletino che hanno deciso di unirsi alla Pro Loco “A. Busetti” per festeggiare insieme il quarto di secolo della kermesse con l’offerta di piatti tipici tradizionali. Previsto inoltre un incontro, sabato pomeriggio, promosso grazie ad progetto MEDFEST, tra le Pro Loco e le Amministrazioni di Spoleto e di Ceva, cittadina piemontese che organizza una celebre fiera internazionale sui funghi e sulle erbe.

