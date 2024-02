Morto precipitando dal balcone, giovedì i funerali di Walter Vittori - Tuttoggi.info

A San Francesco i funerali di Walter Vittori, lo storico negoziante ternano morto lunedì sera dopo essere precipitato dal balcone

Si terranno giovedì 29 febbraio, alle ore 10.30 nella chiesa di San Francesco, i funerali di Walter Vittori, il noto negoziante di Terni morto lunedì sera precipitando dal balcone della sua abitazione.

L’uomo, 85 anni, avrebbe perso l’equilibrio sporgendosi mentre era in terrazzo, finendo nel cortile condominiale. Il tragico volo dal secondo piano del palazzo, in via Giotto, gli è stato fatale: per lui non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme sono stati i suoi familiari, che erano in casa in quel momento. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri. Una tragica fatalità il decesso di Walter Vittori, che ha portato gli inquirenti a non disporre il sequestro della salma, a disposizione dei familiari per i funerali che, appunto, si terranno domani mattina.