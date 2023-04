Morti sullo scooter, indagato anche il conducente dell’autocarro

Disposta l'autopsia sui corpi dei due operai edili che hanno perso la vita sulla strada degli Ornari, Vittorio Caprino e Giuseppe Melle

Ci sono due indagati per omicidio stradale per l’incidente avvenuto sabato sulla strada degli Ornari, in cui sono morti Vittorio Caprino (36 anni) e Giuseppe Melle (34 anni), i due operai edili che viaggiavano in sella a uno scooter. Altre al conducente della Citroen contro cui si è scontrato frontalmente lo scooter, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Perugia anche chi era alla guida dell’autocarro che ha poi tamponato l’auto.

Un atto dovuto, anche per consentire ai legali dei due indagati di nominare consulenti di parte per seguire l’autopsia sul corpo delle due vittime disposta dal pm Gennaro Iannarone.