Morte Nikola Duka, giudice accoglie patteggiamento: condanna a 4 anni e revoca patente

Nikola Duka aveva 21 anni quando morì sotto la galleria di Forca di Cerro, con la sua auto travolta da un altro ragazzo alla guida ubriaco

Accolta, tra i malumori, la richiesta di patteggiamento nel processo per omicidio stradale per la morte di Nikola Duka. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Spoleto Maria Silvia Festa giovedì mattina, condannando il 27enne di Sant’Anatolia di Narco A.B. accusato della sua morte – presente in aula – a 4 anni di reclusione. Il giudice ha disposto per l’imputato, difeso dall’avvocato Marco Angelini, anche l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e la revoca della patente.

Nikola Duka aveva appena 21 anni quando, il 14 marzo di 3 anni fa, perse la via sotto la galleria di Forca di Cerro, con la sua auto travolta dal giovane compaesano di 3 anni più grande, risultato poi alla guida ubriaco. Un terribile incidente stradale che ha gettato nello sconforto i tantissimi che, in Valnerina e a Spoleto, conoscevano la vittima incolpevole di quella tragedia.