Morte di De Paoli, udienza preliminare per l’eventuale processo alla trans Patrizia

Fissata per il 15 marzo l’udienza preliminare dal giudice per le indagini preliminari per la decisione dell’eventuale rinvio a giudizio della trans Patrizia (Pinheiro Reis Duarte Hudson) per il decesso di Samuele De Paoli.

Il giovane di Bastia Umbra e la trans si erano appartati nelle campagne di Sant’Andrea delle Fratte, a Perugia, dove, in seguito ad una violenta lite, De Paoli era morto, per la stretta al collo. Da decidere se la trans abbia agito per difendersi dall’aggressione subita o se possa essere imputata per la morte.