Morte Berlusconi, Bandecchi contro Travaglio | FI chiede via o piazza in suo onore - Tuttoggi.info

Morte Berlusconi, Bandecchi a Travaglio "I leoni restano leoni e i cani restano cani". Terni primo comune 'in lutto' con bandiere a mezz'asta

Nella giornata di oggi, nell’ambito delle celebrazioni delle Liberazione di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi, legato da amicizia e interessi a Silvio Berlusconi ha commentato la morte del Cavalieri: “Oggi è il giorno del lutto e della tristezza. Non andrò a Milano per i funerali per non essere di troppo, ma ricorderò per sempre quel biglietto col suo nome e il suo numero. Terni è stato il primo comune in Italia a mettere le bandiere a mezz’asta in segno di lutto. Silvio mi resterà sempre nel cuore”. Poi un messaggio a Travaglio che si è lasciato andare a un commento piuttosto duro nei confronti di Silvio Berlusconi: “Oggi abbiamo assistito a una giornata imbarazzante di beatificazione che ha tralasciato la realtà. Non si può dire il contrario di quello che si diceva quando era vivo. Berlusconi come diceva Montanelli ha incarnato al meglio il peggio degli italiani. Porco è diventato bello, ha esaltato l’evasione fiscale e ha screditato il buon nome della destra civile”. La risposta di Bandecchi: “Una cosa però voglio dirla a Travaglio: i cani festeggiano sui cadaveri dei leoni ma i leoni restano leoni e i cani restano cani”.

Forza Italia, Ferranti “Via o piazza in onore di Berlusconi”

“Chiederò con un atto di indirizzo indirizzato al consiglio comunale e all’amministrazione comunale che una via o un luogo rilevante di Terni sia dedicato a Silvio Berlusconi – è quanto dichiarato dal consigliere di Forza Italia, Fransesco Maria Ferranti – Si tratta di un atto dovuto nei confronti di una grande personalità del Paese che ha dato molto sia sul versante imprenditoriale, che istituzionale e politico. Il presidente Berlusconi è stata una delle figure più rilevanti degli ultimi trent’anni, che ha aperto una nuova stagione per il Paese nella sua dimensione nazionale e internazionale”.