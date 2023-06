Morso da vipera lungo un sentiero, 59enne ricoverato in terapia intensiva - Tuttoggi.info

E' successo nelle campagne di Anghiari, l'altotiberino è apparso subito in gravi condizioni ed è stato trasportato al Careggi di Firenze con l'elisoccorso

È ricoverato in terapia intensiva da quasi 48 ore all’ospedale Careggi di Firenze il 59enne che giovedì (1 giugno), nei boschi di Anghiari, è stato morso da una vipera.

Il fatto è successo intorno all’ora di pranzo, precisamente nei pressi di Montemercole, dove l’uomo (F.G. le sue iniziali), originario di Sansepolcro ma residente a San Giustino, era con una comitiva di 20 persone per il progetto dei Cammini di Francesco.

All’improvviso la vipera è apparsa sul sentiero strisciando e – secondo quanto raccontato da alcuni testimoni – l’uomo si sarebbe avvicinato per farla allontanare. L’animale, però, probabilmente sentendosi minacciato, ha fatto uno scatto verso il 59enne mordendolo ad un dito della mano.

Immediato è scattato l’allarme dei presenti, che hanno subito chiamato il 118, arrivato tempestivamente nonostante la zona non proprio agevole da raggiungere sul valico della Scheggia. Alla fine i sanitari hanno deciso di chiamare l’elisoccorso Pegaso, decollato da Grosseto, che ha trasportato il 59enne all’ospedale fiorentino, specializzato in questo tipo di casi. Dopo le cure immediate per togliere il veleno l’uomo resta, come detto, ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni, subito apparse gravi, sarebbero già in miglioramento.