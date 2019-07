Montone, conferita cittadinanza onoraria alla regista danese Lone Scherfig

Lone Scherfig è una nuova cittadina montonese. La regista e sceneggiatrice, ospite della 23^ edizione dell’Umbria Film Festival, in programma fino a domenica 14 luglio a Montone, ha ricevuto questa mattina, nel corso della seduta del Consiglio comunale aperto, la cittadinanza onoraria del Borgo.

Alla cerimonia di consegna, che ha visto una grande partecipazione, erano presenti anche l’ambasciatore danese in Italia Erik Vilstrup Lorenzen e il regista Terry Gilliam, altro cittadino onorario. “Questo è un giorno speciale per il Comune – ha esordito il sindaco Mirco Rinaldi -. Abbiamo deciso di conferire la cittadinanza onoraria ad un’amica del Festival, che da anni supporta e presenta i suoi film in anteprima proprio nella nostra piazza. E’ un onore legare il nome di Lone alla nostra città. Il suo carisma, la sua sensibilità artistica, semplicità e sorriso hanno colpito e lasciato il segno nel cuore dei montonesi”.

“Questo atto è la dimostrazione che l’Umbria Film Festival è ormai una manifestazione parte integrante della nostra comunità – ha detto il vice sindaco Roberta Rosini -. Montone non potrebbe prescindere dal Festival e l’evento non sarebbe lo stesso fuori dal Borgo. Sono orgogliosa di dare questa onorificenza a una donna che, grazie anche alla direzione artistica di Vanessa Strizzi, ha dimostrato nel tempo, con la sua presenza, di amare Montone e di aver contribuito a far crescere il livello della programmazione cinematografica”.

“E’ bello vedere che i valori dei miei film, come l’amore per la cultura, l’ospitalità, la solidarietà e il calore umano, vengono condivisi con le persone di Montone – ha commentato con voce emozionata Lone Scherfig -. Spero vivremo insieme altri momenti significativi, con l’Umbria Film Festival ho avuto l’opportunità di conoscere nuove tecniche cinematografiche, oltre a vedere nuovi cortometraggi. Sono fiera di questo riconoscimento e felice di avere al mio fianco, in questo bel momento, la mia famiglia. Grazie a tutti”.

Nella giornata di chiusura del festival, domenica 14 luglio, alle 21.15, nel Borgo si terrà, come ormai tradizione, un altro evento speciale: la consegna della chiavi della Città a Michel Ocelot, regista di film d’animazione di culto come Kirikù e la strega Karabà e Azur e Asmar. Ocelot presenterà a seguire in piazza Fortebraccio il suo ultimo lungometraggio, Dililì a Parigi da lui stesso scritto, diretto e fotografato.

