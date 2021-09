Montironi – Caparvi, primo confronto all’Istituto Sigismondi

Incontro organizzato dalla scuola per far confrontare sui temi della formazione

Primo confronto tra candidati sindaco all’Istituto Sigismondi. L’appuntamento è per martedì prossimo, 14 settembre, alle 17, all’Aula magna dell’Istituto superiore.

Confronto sui temi della formazione

“Le scuole secondarie di secondo grado di Nocera Umbra, il Liceo delle Scienze Umane e l’Istituto Tecnico Industriale, sono impegnate da alcuni anni in un vasto programma di rinnovamento della propria progettualità didattica e formativa. Gli impegni assunti con altre istituzioni, in particolare con l’Erasmus, il mondo dell’Università e il sistema delle aziende, richiedono una collaborazione con l’Ente locale territoriale, anche al fine di instaurare una ricaduta virtuosa sul territorio dei vari progetti. Per questo motivo le scuole secondarie, nella persona del dirigente scolastico, prof. Leano Garofoletti, hanno richiesto un incontro pubblico per discutere dei sopraindicati temi con i due candidati a sindaco del Comune di Nocera Umbra: l’on. Virginio Caparvi e il dott. Massimo Montironi“, dicono dall’Istituto..

Accesso secondo le normative anticovid

L’incontro è aperto al pubblico secondo le disposizioni della normativa anti-Covid, per un massimo di 40 partecipanti.