Montevago - Tavernelli, finisce 1-1 il derby tra Arezzo e Perugia | Pagelle - Tuttoggi.info

Finisce 1-1 il derby dell’Etruria tra la capolista Arezzo e il Perugia in cerca di punti salvezza. Grifo avanti nel primo tempo con Montevago, in una delle poche incursioni offensive dei biancorossi. Nella ripresa il pari di Tavernelli per gli amaranto, che in precedenza avevano colpito l’incrocio dei pali con Eklu.

Punto pesante per il Perugia, che consente di mantenere un vantaggio, minimo, sulla Torres, attesa al Curi venerdì sera.

La partita

Parte forte l’Arezzo, che riesce a sfondare sul fronte sinistro d’attacco.

All’8′ Eklu calcia fuori una sorta di rigore in movimento. Un minuto dopo Gemello deve chiudere su Cianci. Sul successivo corner ancora Eklu si gira in area, ma trova la deviazione del portiere del Perugia e poi il salvataggio di Montevago.

Proprio il centravanti del Perugia porta avanti il Grifo alla prima occasione, al 15′: sulla punizione calciata da Manzari, il numero 9 raccoglie nel cuore dell’area la corta respinta di Gigli e con un tiro al volo a incrociare il portiere avversario. Bucchi richiama l’arbitro alla revisione, perché Cortesi era caduto a terra, ma non ci sono state irregolarità da parte di Montevago e la rete viene convalidata.

L’Arezzo si getta in avanti alla ricerca immediata del pari. Sul secondo dei tre corner consecutivi, il pallone calciato da Guccione sta per beffare Gemello, che con un grande riflesso riesce a deviare.

Nel recupero di prova Pattarello, ma la sua conclusione si perde fuori non distante dal palo alla sinistra di Gemello. Che poi respinge un insidioso tiro-cross di Righetti.

Il Grifo va così al riposo in vantaggio, capitalizzando l’unico tiro in porta, quello vincente di Montevago.

In avvio di ripresa pericoloso il Grifo, con Megelaitis che esce bene sulla fascia destra e serve in area Verre, che impegna Venturi. Sul secondo degli angoli conseguenti i biancorossi chiedono il tocco di mano di Pattarello, ma Tedesco, dopo un consulto con la panchina, decide di non giocarsi la card FVS.

Al 13′ Eklu si ritrova il pallone in area sul controllo sbagliato di Stramaccioni e calcia con potenza, ma colpisce l’incrocio dei pali.

Il pari dei padroni di casa arriva però al 15′ con Tavernelli, che raccoglie al limite dell’area un pallone respinto male da Tumbarello fulmina Gemello.

Al 39′ sulla punizione calciata in area da Manzari, Stramaccioni, appostato sul secondo palo, non riesce ad arrivare sul pallone per la deviazione di un avversario.

Nel recupero Varela porta scompiglio nell’area degli umbri. Prima mette il pallone nell’aea piccola che Eklu devia sull’esterno del palo. E all’ultimo secondo della gara cade dopo un contatto con Terrnava. L’arbitro lo ammonisce per simulazione e Bucchi richiama al monitor il direttore di gara, che non cambia idea. E il derby dell’Etruria termina sul punteggio di 1-1.

Tabellino e pagelle

AREZZO – PERUGIA 1-1

15′ pt Montevago (P), 15′ st Tavernelli (A)

AREZZO: 22 Venturi 6, 4 Coppolaro 6 (34′ st 6 Renzi sv), 7 Guccione 6 (20′ st 78 Iaccarino 6), 8 Eklu 6, 10 Pattarello 6.5 (20′ st 30 Arena 6), 13 Gilli 5.5, 19 Chiosa 6, 21 Tavernelli 7 (30′ st 11 Varela sv), 24 Chierico 6, 37 Righetti 6, 71 Cianci 6 (30′ st 91 Ravasio sv). All. Bucchi 6. A disp.: 1 Trombini, 12 Galli, 5 Casarosa, 15 Gigli, 23 Viviani, 72 Cortesi, 77 Di Chiara.

PERUGIA: 1 Gemello 6, 9 Montevago 7.5 (35′ st 90 Nepi sv), 13 Stramaccioni 6, 20 Tumbarello 6, 21 Ladinetti 6 (35′ st 17 Terrnava sv), 24 Verre 6 (20′ st 11 Bacchin 6), 26 Calapai 6.5, 28 Riccardi 6, 31 Tozzuolo 6, 32 Megelaitis 6, 77 Manzari 6.5 (42′ st 10 Canotto sv). All. Tedesco 6. A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 2 Esculino, 4 Joselito, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 18 Perugini, 19 Dottori, 73 Polizzi, 98 Bolsius.

ARBITRO: Mattia Drigo della Sezione di Portogruaro

ASSISTENTI: Cataneo di Foggia e Peloso di Nichelino

IV UFFICIALE: Terribile di Bassano del Grappa

OPERATORE FVS: Meraviglia di Pistoia

AMMONITI: Ladinetti, Montevago, Riccardi, Guccione, Gemello, Renzi

ESPULSO: Gatti (vice all. Perugia)

SPETTATORI: 5742