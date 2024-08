Monteleone, domani si inaugura la sala immersiva del Museo della Biga - Tuttoggi.info

Venerdì 2 agosto, alle ore 11.30, a Monteleone di Spoleto si terrà l’inaugurazione della nuova sala immersiva del Museo della Biga, intervento finanziato dalla Regione Umbria grazie ai fondi della Legge regionale n 24/2003 per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e cofinanziato dal Consorzio Bacino Imbrifero Montano Nera e Velino di Cascia.

La sala, grazie a video e ricostruzioni animate proiettate su tre pareti, consente ai visitatori di scoprire la storia antica di questa parte del territorio della Valnerina e di comprendere il valore artistico della biga, famoso carro da cerimonia del VI secolo a. C., ritrovato presso il sito archeologico di Colle del Capitano nel 1902. Il progetto ha previsto, inoltre, la riqualificazione architettonica della sala.

La realizzazione della sala immersiva, a cura della Int.Geo.Mod di Perugia (azienda specializzata in marketing territoriale e in progetti di valorizzazione dei territori anche con il supporto di tecnologie 4.0), si inquadra in un più vasto programma di interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione degli asset culturali del Comune di Monteleone di Spoleto, uno dei Borghi più Belli d’Italia. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Monteleone di Spoleto, Marisa Angelini e il presidente del Consorzio Bacino Imbrifero Montano Nera e Velino, Tullio Fibraroli.