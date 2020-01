Montefalco, record di affluenza per il Museo San Francesco

Record di affluenze al Museo di San Francesco. Nel mese di dicembre è stato registrato un incremento di visitatori del 14,29 % rispetto allo scorso anno, con 255 ingressi in più.

I numeri

Nel solo mese di dicembre i visitatori che hanno ammirato lo splendido ciclo degli affreschi del Benozzo Gozzoli sono stati ben 2039, confermandosi ancora una volta come uno dei musei più visitati dell’Umbria e in linea con il trend in crescita di tutta la regione per le festività natalizie. Il Complesso museale di San Francesco è di proprietà del Comune di Montefalco ed è gestito da Sistema Museo, garantendo ai visitatori la massima fruibilità essendosi allineato ad orari e promozioni dei musei Nazionali. Negli ultimi anni ha ospitato mostre ed eventi di grande livello, in una ottica di valorizzazione del patrimonio culturale della città di Montefalco.