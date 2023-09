Montefalco, la Proloco presenta la 'panchina rossa'

Chiesti al Comune patrocinio e autorizzazioni

Una Panchina Rossa come segno tangibile dell’impegno nel contrasto alla violenza contro le donne. E’ questo l’obiettivo del progetto promosso dalla Pro Loco di Montefalco, presentato sia al Comune sia all’Istituto comprensivo “Melanzio-Parini”.

L’incontro di approfondimento

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebrerà il 25 novembre, la Pro Loco di Montefalco ha organizzato un percorso progettuale che prevede un incontro di approfondimento sul tema della condizione femminile alla presenza di esperte del Centro Antiviolenza “Mia” di Foligno e un laboratorio adatto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado che verrà tenuto dalla scrittrice e clowterapeuta, Rachele Ignesti, vittima di violenza.

La richiesta al Comune

Tale progetto si lega alle attività già svolte dalla Pro Loco nel corso di questo anno. Nel mese di marzo si era già tenuto un convegno dal titolo “Ricucire le ferite”, rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Montefalco, in cui Shirin, ragazza iraniana di Amnesty International, offriva una testimonianza diretta della difficile condizione che vivono le donne in Iran. Inoltre nel mese di maggio l’Associazione Pro Loco di Montefalco si è occupata di inaugurare una Little Free Library per favorire non solo la diffusione della lettura, ma anche per sottrarre uno spazio pubblico ai rischi del vandalismo. L’inaugurazione della panchina il giorno 25 novembre sarà dunque l’esito di un percorso progettuale che coinvolgerà in primis gli alunni, ma anche l’intera cittadinanza “e potrà essere un modo per riqualificare un aggiuntivo spazio pubblico della città, il tutto avverrà a spese della Pro Loco di Montefalco che chiede, dunque, al Comune il patrocinio dell’evento e l’autorizzazione a procedere secondo i parametri previsti dalla legge per riqualificare o collocare ex novo una panchina rossa“.

“Una panchina rossa per ricordare ogni giorno che l’apporto delle donne è fondamentale per il benessere e la crescita della società”, sottolinea la prof.ssa Chiara Broccatelli, presidente della Pro Loco di Montefalco.“Con questa iniziativa l’associazione vuole ribadire il proprio impegno rivolto anche alla piena affermazione del ruolo della donna nella comunità”. Il progetto, diffondendo le panchine sul territorio, lancia un monito contro la violenza sulle donne e si fa carico dell’urgenza di realizzare la parità di genere, alimentando un processo di consapevolezza nella società, nella quale ancora molte donne sono vittima di discriminazioni o di soprusi.