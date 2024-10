Montefalco, capogruppo di opposizione costretta ad abbandonare la seduta del Consiglio Comunale - Tuttoggi.info

Montefalco – 30 settembre ore 19.35 il consigliere di opposizione e capogruppo del Gruppo “Montefalco nel nostro cuore” Daniela Settimi è costretta ad abbandonare la seduta del Consiglio Comunale a causa della mala gestione della discussione da Parte del Presidente del Consiglio, Francesco Chianella. Il fatto viene denunciato dal gruppo di opposizione che ha visto il venir meno dei diritti fondamentali dei consiglieri comunali di partecipazione attiva attraverso la discussione dei punti proposti dalla maggioranza.

Si è svolto ieri a Montefalco il 3° consiglio comunale del nuovo consesso eletto a seguito delle elezioni del 10 Giugno 2024 che vede seduti agli scranni della maggioranza il Sindaco Alfredo Gentili e consiglieri di centro sinistra, mentre per l’opposizione erano presenti tutti i consiglieri di centro destra Daniela Settimi (capogruppo), Paola Marzioli, Barbara Palmaro e Giulio Valentini. Il Consiglio comunale presentava all’Odg. Argomenti di carattere economico – finanziario, come l’approvazione del Bilancio Consolidato e variazioni di bilancio di sussistenti importi che richiedevano necessari approfondimenti ed una adeguata discussione dei punti. L’art. 12 comma 10 del Regolamento del Consiglio Comunale di Montefalco, redatto in conformità al TUEL, regola lo svolgimento delle adunanze pubbliche e dispone che i consiglieri possano intervenire almeno due volte sullo stesso punto. Al Consigliere Settimi è stato impedito di intervenire anche solo una volta sul punto 5 all’ Odg. da parte del Presidente del Consiglio Comunale. Settimi, in assenza del proprio diritto di Consigliere Comunale di supportare con interventi mirati e consapevoli la discussione, si vede costretta ad abbandonare il consesso.

“Ritengo – afferma Daniela Settimi – un fatto estremamente grave, quello che si è verificato ieri in Consiglio Comunale, un vero e proprio oltraggio alla democrazia che mi vede costretta a denunciare il comportamento illegittimo del Presidente del Consiglio che si è rivolto a me in maniera impropria, considerando la mia uscita dalla seduta una cosa del tutto normale: il tutto sotto la muta supervisione del Sindaco Gentili che non si è minimamente preoccupato di intervenire a favore del rispetto dei principi della democrazia al fine evitare questo grave incidente diplomatico. Ritengo doveroso e necessario portare a conoscenza di tutti i cittadini l’accaduto e denunciare il fatto alle autorità competenti presso le quali, mi auguro, che la vicenda venga presa nella giusta considerazione, al fine di evitare il ripetersi di tali spiacevoli accadimenti”.

Il Capogruppo del gruppo consiliare “Montefalco nel nostro cuore”

