Monte Castello di Vibio, lavori alle Poste: dal 14 settembre l’ufficio mobile

Poste Italiane attiverà dal 14 settembre un ufficio postale mobile per garantire ai cittadini di Monte Castello di Vibio il regolare svolgimento delle operazioni postali e finanziarie durante la chiusura della sede di via Roma 9 per lavori interni.

L’ufficio postale mobile, posizionato in via Bartolomeo Jacopo della Rovere, fornirà tutti i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45.

Durante il periodo dei lavori resterà aperto anche il vicino ufficio postale di via Tuderte 6/a a Fratta Todina, dotato di ATM Postamat, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle ore 08:20 alle 12:45.