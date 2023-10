Mondiali scherma Terni, Bebe Vio in pedana per l'oro | Finale alle 17.20 - Tuttoggi.info

Mondiali scherma paralimpica: a Terni Bebe Vio si gioca l'oro. In finale anche Emanuele Lambertini per la spada maschile

Al PalaTerni, dove sono in corso i Mondiali di scherma paralimpica, nel fioretto femminile B Bebe Vio Grandis è in finale. Il percorso di Bebe Vio Grandis è cominciato con il successo sull’ucraina Pozniak, superata 15-0 nel tabellone da 32. Sostenuta dal tifo incessante di una tribuna gremita, la campionessa azzurra ha sconfitto prima la britannica Moore (15-2) negli ottavi e poi la giapponese Sakurai (15-5) nei quarti. Un’altra prova di forza la fiorettista delle Fiamme Oro l’ha offerta nella semifinale che l’ha vista opposta a Nga Tong, portacolori di Hong Kong, battuta con il punteggio 15-6 nell’assalto che ha aperto a Bebe le porte della finalissima contro la cinese Rong Xiao. Finale: Vio Grandis (ITA) – Xiao (Chn) | ore 17.20

Nella stessa gara 18° posto per Alessia Biagini.

In finale anche Emanuele Lambertini

Anche la spada maschile A vede l’Italia in finale grazie ad Emanuele Lambertini.

Il campione del mondo del fioretto ha confermato il suo strepitoso momento anche nella spada. Battuto con un netto 15-7 l’argentino Fraitas nel turno dei 32, “Lambo” ha sofferto e gioito negli ottavi di finale contro il cinese Chen, sconfitto per 15-14. Ancora le stoccate finali sono state decisive nei quarti, dove l’azzurro si è imposto 15-13 sul tedesco Schrader. Prova capolavoro, poi, nella semifinale contro il francese Platania Parisi, dominato da Lambertini che s’è imposto con il punteggio di 15-6, conquistando così il pass per la finale contro il britannico Peter Gilliver.

Così gli altri azzurri nella competizione degli spadisti categoria A: nono Matteo Dei Rossi, 14° Matteo Betti e 17° Edoardo Giordan.