Mondiali scherma Il Cairo, Elena Benucci è argento e vicecampionessa del mondo

Elena Benucci è vicecampionessa del mondo. Per l’atleta del Circolo Scherma Terni impegnata ai Campionati Mondiali Master a Il Cairo è arrivata una splendida medaglia d’argento nel fioretto femminile categoria A. Si ferma invece ai quarti di finale la corsa di Francesco Tiberi nella categoria B del fioretto maschile. La Benucci, dopo che ai quarti si era aggiudicata il derby italiano contro Maria Grazia Lattanzio per 10-5, è stata brava a piazzare la stoccata decisiva del 10-9 nell’assalto di semifinale contro la tedesca Silke Weltzien.

Un assalto al cardiopalma che ha garantito all’atleta del Circolo Scherma Terni l’accesso in finale. Finale in cui la Benucci è stata superata 10-4 dalla russa Inessa Rodionova. Sul podio per la medaglia di bronzo, con la Weltzien c’è anche l’altra tedesca Zoppke. Si ferma alle porte delle semifinali Francesco Tiberi, battuto nei quarti dal britannico Paul Wedge. Dopo un’ottima fase di qualificazione a gironi, dove Tiberi esce con la 12° posizione generale, il delegato del Coni di Terni supera il tedesco Frank Steinfort nei sedicesimi e poi nel derby tutto italiano Maurizio Galvan con il punteggio di 10-4 prima di arrendersi 10-6 contro il britannico Wedge. Felicissimo il presidente del Circolo Scherma Terni, Alberto Tiberi: “Il nostro circolo è in cima alle classifiche in tutte le categorie, dagli assoluti ai master passando per i giovanissimi. E’ questa la strada giusta per guardare a un futuro fatto sempre più di successi”.

CAMPIONATI DEL MONDO MASTER 2019 – FIORETTO FEMMINILE – CAT. 50 – Il Cairo, 7 ottobre 2019

Finale

Rodionova (Rus) b. Benucci (ITA) 10-4

Semifinali

Rodionova (Rus) b. Zoppke (Ger) 10-4

Benucci (ITA) b. Weltzien (Ger) 10-9

Quarti

Rodionova (Rus) b. Shaginyan (Rus) 10-5

Zoppke (Ger) b. Ginder-Wulff (Ger) 10-4

Benucci (ITA) b. Lattanzio (ITA) 10-5

Weltzien (Ger) b. Tanzmeister (Aut) 10-8

Classifica (37): 1. Rodionova (Rus), 2. Benucci, 3. Weltzien (Ger), 3. Zoppke (Ger), 5. Lattanzio (ITA), 6. Tanzmeister (Aut), 7. Shaginyan (Rus), 8. Ginder-Wulff (Ger). 26. Saracino (ITA), 34. Azin (ITA).

