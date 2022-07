Mondiali scherma, azzurri d’oro nel fioretto maschile | Trionfo per gli umbri

Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi hanno battuto in finale gli Stati Uniti. E Santarelli d'argento nella spada a squadre

L’Italia del fioretto maschile ha vinto l’oro ai Mondiali del Cairo. Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-39. In precedenza, gli azzurri del ct Stefano Cerioni avevano battuto la Corea (45-30) e il Giappone (45-33).

Per l’Umbria è un trionfo, grazie al ternano Alessio Foconi ed al folignate Andrea Santarelli che invece ieri ha conquistato l’argento nella spada a squadre, perdendo in finale contro la Francia.