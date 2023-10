Mondiali Paralimpici di scherma a Terni, grande festa per l'avvio | Foto - Tuttoggi.info

Taglio del nastro per il PalaTerni e per i mondiali paralimpici di scherma, cerimonia inaugurale con Vezzali e subito 5 medaglie

Taglio del nastro per il nuovo Palazzetto dello sport di Terni, inaugurato martedì pomeriggio per ospitare i campionati mondiali paralimpici di scherma. Una grande festa ha salutato l’importante evento sportivo internazionale che ha visto l’Italia subito protagonista con ben 5 medaglie nella prima giornata.

A tagliare il nastro del PalaTerni il sindaco Stefano Bandecchi, il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini, il presidente della Salc Salini ed il project manager Annibaldi. Il primo cittadino ha voluto ringraziare il suo predecessore Latini e l’assessore regionale Enrico Melasecche (presente con la collega Paola Agabiti), annunciando poi numerosi eventi che saranno realizzati all’interno della struttura a partire dal nuovo anno.

“E’ emozionante – ha detto il presidente della Fondazione Carit, Carlini – vedere realizzata questa importantissima opera, per la quale devo ringraziare soprattutto chi ha portato avanti i lavori in così poco tempo. Penso ai tecnici e a chi è intervenuto giorno dopo giorno per realizzare fisicamente questa struttura. Per noi si realizza un sogno, ancora più grande se si pensa che in questi giorni il PalaTerni ospiterà un evento di così grande rilevanza come sono i mondiali di scherma paralimpica. La Fondazione ha voluto sostenere da sempre questo progetto, anche attraverso una formula nuova, quella del project financing, portata avanti insieme alle altre parti in campo. Ed è bello pensare che proprio qui si potranno organizzare eventi di grande richiamo, non solo sportivi, quindi anche a sostegno dello sviluppo del territorio”.

Quindi l’avvio dei mondiali, con la regina del fioretto Valentina Vezzali che ha aperto e coordinato la cerimonia inaugurale introducendo lo spettacolo dell’associazione la Corsa all’Anello di Narni. In seguito hanno preso la parola il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il presidente dell’Iwas Pal Zekeresz, il presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi e il presidente del Comitato organizzatore Alberto Tiberi. Dopo un videomessaggio della Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, è stato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a lanciare l’ultimo emozionante messaggio al pubblico che ha gremito il PalaTerni dichiarando ufficialmente aperti i Campionati.

La prima giornata è stata un trionfo per l’Italia, che ha conquiestato due Ori e tre Bronzi. Sono Campioni del Mondo i fiorettisti Emanuele Lambertini (categoria A) e Leonardo Rigo (categoria C), mentre svettano sul terzo gradino del podio Rossana Pasquino (sciabola B), Matteo Betti (fioretto A) e William Russo (fioretto C). Oggi invece spazio alle competizioni a squadre di fioretto maschile e di sciabola femminile.

Tutte le informazioni aggiornate sul sito internet della Federscherma.

[Foto Luca Pagliaricci per Federscherma]