Mondiali individuali seniores di scacchi ad Assisi | C'è anche la campionessa che ha fatto causa a Netflix - Tuttoggi

Oltre 300 iscritti da 51 diverse nazioni, si gioca fino al 26 novembre - con pausa il 21

In un periodo di ‘morta’ sul fronte del turismo, arrivano ad Assisi i mondiali individuali seniores di scacchi, apertisi un paio di giorni fa al Cenacolo e Casa Lenori, in scena fino al 26 novembre (turno di riposo il 21) e ai quali partecipano 345 iscritti da 51 diverse nazioni, che si suddivideranno nelle due categorie “over 50” e “over 65”. Un indotto dunque non indifferente per la città, in attesa di dicembre con il ponte dell’Immacolata, Natale e Capodanno.

Tra le donne spicca il nome della ottantenne ex pluricampionessa del mondo sovietica (oggi georgiana) Nona Gaprindashivili, prima del tabellone tra le over 65 che è balzata agli onori delle cronache per aver portato in tribunale la fiction “La regina degli scacchi” per aver minimizzato le sue vittorie, negli anni ‘60, il periodo in cui era ambientato il telefilm. In una delle puntate della serie uno dei commentatori di un match di scacchi, riferendosi alla protagonista femminile, dice: “C’è Nona Gaprindashvili, ma è la campionessa mondiale femminile e non ha mai affrontato uomini”. Ma la campionessa ha accusato Netflix di falso e di sessismo, come si legge nel testo della denuncia per diffamazione presentata dai legali della donna a settembre 2021, perché “Nel 1968, l’anno in cui è ambientato l’episodio, lei aveva già sfidato almeno 59 giocatori di scacchi (28 dei quali contemporaneamente in un’unica partita), inclusi almeno dieci Gran Maestri dell’epoca”. Il caso è finito con una conciliazione extragiudiziaria, in cui Netflix ha concordato con la scacchista un risarcimento.