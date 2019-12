Mondiali di Kazakh Kures, Nicola Becchetti pronto a sfidare i migliori del pianeta

Il primo dicembre c’è chi fa l’albero e chi sogna di diventare Campione del Mondo. Domani mattina (lunedì 2 dicembre), alle 7 ora italiana, Nicola Becchetti sarà uno dei 44 protagonisti dei Mondiali di Kazakh Kures, una variante orientale del judo.

L’atleta umbertidese rappresenterà l’Italia nella Capitale globale della disciplin, il Bulan Sholak di Almaty, la città più popolosa del Kazakistan. Tra poche ore, in una cornice da finale di Champions League, ci sarà il sorteggio e poi tra meno di ventiquattro i primi scontri diretti.

“Nicola – spiega il tecnico del Kodokan Fratta Mirco Diarena – è uno dei più giovani partecipanti al Mondiale. Sarà dura per due motivi. Perché è al rientro alle gare internazionali dopo 8 mesi e perché è la prima volta che si cimenta in questo tipo di competizione. Becchetti comunque in questo periodo si è allenato con costanza per due volte al giorno e abbiamo studiato una tattica kamikaze incentrata sul ritmo. I suoi avversari saranno sicuramente più tattici ed esperti noi cercheremo di sfiancarli per piazzare il colpo del ko prima di metà incontro”.

A questa competizione accedono i più forti over 90 kg delle varie discipline di lotta di tutto il pianeta. Il Campione Olimpico di judo Lukas Krpalec, nell’edizione a cui ha preso parte, si è classificato solo settimo e questo la dice lunga sul livello stratosferico della competizione. Ancora una volta, quindi, il Kodokan Fratta porta in alto lo sport umbro.

