Mondiale Enduro 2020, a Spoleto, in settembre, la tappa Italiana - Tuttoggi

Mondiale Enduro programmato il calendario 2020 e Spoleto c’è. Dopo l’annullamento di diverse tappe, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19, la Federazione Motociclistica Internazionale ha emesso il nuovo calendario e la tappa italiana, a distanza di 3 anni, sarà nuovamente ospitata dalla città di Spoleto e si disputerà dal 25 al 27 settembre.

Merito, ancora una volta, del Moto Club Spoleto che dovrà attendere qualche mese in più (la manifestazione era in programma per il mese di Giugno 2020) e adattarsi alle disposizioni ministeriali ma che non vede svanire un nuovo sogno mondiale.

Mondiale enduro, Spoleto 2017

Il format del round italiano resterà pressoché invariato con tre prove speciali (cross test, enduro test ed extreme) che si disputeranno a Ponte Camerata. La zona individuata per il paddock è Piazza D’Armi, non solo per gli ampi spazi a disposizione, ma anche perché gli atleti potranno usufruire delle strutture sportive esistenti, come il Palasport, la piscina o la pista di atletica. Il prologo del venerdì, che qualificherà i piloti alle successive prove di sabato e domenica, si terrà invece nel cuore di Spoleto, in prossimità di piazza Garibaldi, sfruttando il letto del torrente Tessino.

Il Moto Club Spoleto è al lavoro per capire come organizzare anche alcuni eventi collaterali e capire quali potrebbero essere le alternative al programma originario degli eventi che includeva anche spettacoli comici con i protagonisti di Zelig.

La macchina organizzativa del Moto Club Spoleto è quindi già al lavoro affinché la prova italiana del campionato mondiale enduro si svolga nel miglior modo possibile, mettendo a frutto l’esperienza maturata nel 2017 quando il round spoletino venne premiato come il migliore di tutta la stagione e registrò a Spoleto oltre 35 mila presenze.

Raggiunto da Tuttoggi.info, il Presidente Cesaretti si dice “soddisfatto per il risultato raggiunto dopo mesi davvero difficili e convinto che la manifestazione costituirà un elemento di rilancio significativo nel panorama sportivo Umbro” per il quale si augura la massima collaborazione da parte delle Istituzioni locali e della Regione. A tal proposito, ha già chiesto l’istituzione di un tavolo di lavoro comunale soprattutto per prendere decisioni importanti dal punto di vista logistico, ricevendo massima collaborazione da parte degli uffici tecnici cittadini.

Di seguito il calendario del Campionato Mondiale Enduro 2020 pubblicato dalla FIM in data 27 Maggio 2020.

18-20 settembre – Réquista (Fra)

25-27 settembre – Spoleto (Ita)

16-18 ottobre – Zschopau (Ger)

06-08 novembre – Lalin (Spa)

13-15 novembre – Marco de Canaveses (Por)

Foto Credits: Giorgio Panacci