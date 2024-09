Molino sul Clitunno, 40 anni di autentica eccellenza molitoria: 3 giorni di eventi - Tuttoggi.info

Al via il 28 settembre 2024 l’Open House “FARINE AUTENTICHE” di Molino sul Clitunno che celebra l’importante traguardo dei 40 anni di attività molitoria della Fam. Marani. Un momento significativo che l’azienda ha voluto festeggiare aprendo ai propri clienti, fornitori, e addetti al settore, le porte del Molino e della nuova sala di formazione dell’Accademia Antico Fienile, punto di riferimento per i professionisti dell’arte bianca, che arrivano a Trevi da tutta Italia per apprendere i segreti della panificazione, della pasticceria e della pizzeria.

“Abbiamo scelto il titolo di Farine Autentiche – dichiara Anna Laura Marani, responsabile delle relazioni esterne – perché l’autenticità è senza dubbio il valore su cui la nostra famiglia si basa ed ha basato le fondamenta della nostra azienda e del rapporto con i nostri clienti” – “Le porte di Molino sul Clitunno – continua Anna Laura Marani – si apriranno il 28, 29 e 30 Settembre per permettere agli ospiti di toccare con mano la verità della nostra azienda: passando dagli aspetti più tecnici ed innovativi relativi ai processi produttivi, fino a quelli più umani e tradizionali che caratterizzano la vita di tutti i giorni al Molino”

L’evento, al quale sarà possibile accedere esclusivamente su invito, offrirà la possibilità di partecipare a diversi laboratori tematici, dedicati al mondo della pizzeria, della panificazione della pasticceria, della pasta fresca e della ristorazione, tenuti dai Maestri dell’Accademia Antico Fienile, per degustare i prodotti realizzati con le farine della nuova linea ORO PURO RISERVA (solo grani emiliani certificati macinati a pietra) e con la vasta gamma di farine professionali Molino sul Clitunno.

Tra i maestri che condurranno i laboratori la chef vincitrice di Hells’ Kitcken Italia e volto televisivo, Carlotta Delicato, il pizzaiolo Andrea Bava titolare della pluripremiata pizzeria Da Andrea Pizza Contemporanea, il pastry chef Nicola Antonacci della pasticceria Piazza Settevalli, Alba Rosa Zoffoli Lady Master Chef e Miss Tagliatella, Pierluigi Uriani Bakery chef, Simone Taglienti pizzaiolo istruttore vincitore di numerosi concorsi, Samuele Palumbo maestro d’arte bianca, Gaetano Giorgio maestro lievitista, Michele Papandrea panificatore, Salvatore Caggegi pastry chef e Favio Gargiulo brand ambassador di Molino sul Clitunno.

Inoltre, sarà possibile assistere ad un ricco programma di conferenze dedicate al concetto di qualità senza compromessi, alla filiera certificata, alla sostenibilità ambientale e al benessere del consumatore, grazie alla partecipazione di esperti ed autorevoli esponenti del settore agro-alimentare.

Sabato 28 settembre: giornata inaugurale dedicata alle istituzioni, ai giornalisti, alle industrie e ai grossisti. – CONFERENZA STAMPA ORE 15.00 : “AUTENTICHE, GENUINE, CERTIFICATE E TANTO BUONE! Le Farine di Molino sul Clitunno si raccontano, a porte aperte, per celebrare il 40° anniversario” Domenica 29 e lunedì 30 settembre: giornate dedicate agli artigiani dell’arte bianca.

PROGRAMMA: https://www.molinosulclitunno.com/40-anni/ www.molinosulclitunno.com