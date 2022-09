Molesta fedeli in chiesa, denunciato per "turbamento di funzioni religiose" - Tuttoggi

Nonostante i ripetuti inviti degli operatori ad abbassare il tono della voce e ad avere rispetto del luogo di culto, l’uomo ha proseguito con la propria condotta molesta, spaventando le persone che si trovavano nella chiesa.

Dopo averlo allontanato per procedere alla sua identificazione, gli agenti lo hanno accompagnato in Questura dove, dagli accertamenti, è emerso che il 41enne, oltre ad essere gravato da numerosi precedenti per furto – anche in luogo di culto – era destinatario di un rintraccio per notifica di alcuni atti.

Dopo le attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di turbamento di funzioni religiose.