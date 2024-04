"Moduli scolastici a Santo Chiodo: Spoleto non merita il 'no' delle minoranze" - Tuttoggi.info

Comunicato stampa congiunto dei gruppi di maggioranza di Spoleto

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DEI GRUPPI CONSILIARI DI MAGGIORANZA

Come gruppi consiliari di maggioranza troviamo illogico per la città il comportamento delle minoranze sul tema dei moduli scolastici a Santo Chiodo.

In questi 2 anni e mezzo di amministrazione non abbiamo sprecato tempo, cercando e valutando le possibilità strutturali, gestionali ed economiche per scegliere una giusta e migliore opzione.

Sottolineando il comportamento di chi ha addirittura messo in dubbio la regolarità della ratifica e l’urgenza della pratica approvata in Giunta, aver detto “NO” a questa proposta conferma i metodi poco costruttivi delle opposizioni. Per fortuna, con il nostro voto favorevole, inizia un percorso di svolta atteso da troppi anni.

Anni i precedenti, che ricordiamo, hanno visto un’unica proposta messa sul tavolo: il polo scolastico a San Paolo. Progetto voluto dall’amministrazione Cardarelli e poi di fatto cancellato da De Augustinis.

Ecco, chi allora sedeva da assessore in queste due precedenti Giunte Comunali, adesso coralmente (ma poco coerentemente) viene a farci le lezioncine su cosa andava fatto. Grazie, ma anche no!

Se ci ritroviamo nella situazione attuale è per i soliti “vorrei ma non posso” di chi ci attacca che spesso però si dimentica che dal 2016 ad oggi sono passati circa 8 anni e che, nelle loro posizioni di amministratori, potevano fare qualcosa prima.

Se davvero siamo tutti coscienti di quanto sia difficile amministrare un’emergenza scolastica come la nostra, non comprendiamo come sia possibile bocciare la ratifica di variazione di bilancio per i moduli a Santo Chiodo.

Un comportamento ingiustificato che la città di sicuro non merita, che conferma quanto tempo è stato perso e soprattutto chi ce lo ha fatto perdere.

PARTITO DEMOCRATICO SPOLETO

CIVICI UMBRI SPOLETO

MOVIMENTO 5 STELLE SPOLETO

GRUPPO MISTO