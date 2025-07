Modifiche "estive" a circolazione e sosta in Via dei Consoli e Via Gattapone - Tuttoggi.info

Per favorire una migliore fruizione della parte alta del centro storico di Gubbio nel periodo estivo, la circolazione in Via dei Consoli e Via Gattapone -fino al 30 settembre prossimo – sarà regolamentata secondo le seguenti disposizioni, articolate in due fasce orarie principali.

Via dei Consoli: venerdì, sabato, domenica, prefestivi e festivi

(dalle ore 18 del venerdì alle ore 8 del lunedì e dalle ore 18 del prefestivo alle ore 8 del giorno feriale successivo al festivo)

1. Circolazione in Via dei Consoli

• Senso unico a salire da Via San Giuliano a Via Gattapone

• Divieto di transito per autocarri dall’intersezione con Via San Giuliano

2. Sosta – Lato sinistro (salita)

• Divieto di sosta per tutti i veicoli, anche autorizzati ZTL

3. Sosta – Lato destro (salita)

• Sosta consentita esclusivamente ai veicoli autorizzati ZTL

Dal lunedì ore 8 al venerdì ore 18

1. Circolazione in Via dei Consoli

• Ripristino del doppio senso di circolazione

2. Sosta – Lato destro (salita)

• Divieto di sosta per tutti i veicoli

3. Sosta – Lato sinistro (salita)

• Sosta consentita solo ai veicoli autorizzati ZTL

Via Gattapone – Divieto di sosta

• Divieto di sosta su tutta la via, valido negli stessi orari della regolamentazione di Via dei Consoli

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a rispettare la segnaletica e le disposizioni indicate, a beneficio della sicurezza, della vivibilità e della valorizzazione del centro storico.