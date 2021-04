Missione compita, Sir in finale Scudetto

I Block Devils in Gara3 liquidano Monza 3-0 al PalaBarton | Perugia approda alla quinta finale, dove attende la vincente della sfida tra Trento e Civitanova

Missione compiuta per la Sir, che nell’uovo di Pasqua cerca e trova la finale Scudetto liquidando Monza con un perentorio 3-0 in Gara3.

Nessun calo di concentrazione per i Block Devils, che evitano i tentativi di rientro in partita di Lanza e compagni.

Ora i Block Devils attendono la vincente della sfida tra Trento e Civitanova per giocarsi il Tricolore.

Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza 3-0

25-19; 25-21; 25-21

La partita

Partono subito forte i Block Devils, con Muzaj in campo al posto di Ter Horst. L’invasione vista da Heynen e confermata dal video check vale il 9-2 per la Sir, che sfrutta al meglio il turno al servizio di Plotnytskyi.

Monza, con le giocate di Holt e Dzavoronok, si porta sul -4 (13-9).

I Block Devils provano ad allungare ancora, ma gli ospiti con Lanza rimontano ino al -4 (20-16). E Heynen chiama i suoi.

Ace di Ramirez (21-18). Attacco vincente di Plotnytskyi (22-18).

Il muro di Solè vale 5 set point per la Sir. E la chiude l’argentino 25-19.

Sorpasso Monza (3-2) nel secondo set con Lanza.

Il muro di Monza su Plotnytskyi vale il +3 (8-5).

Heynen chiama i suoi e i Block Devils tornano a giocare come sanno. Arriva il break, con l’ace di Russo che vale il sorpasso (9-8).

Monza scappa ancora. Muro su Solè (14-11).

Sorpasso Sir sull’attacco di Leon (15-14), con i Block Devils che tornano a difendere.

Muzaj chiude un lungo scambio (18-16). Heynen mette in campo Ter Horst per il polacco.

Ace di Leon a 126 km/h (20-16). I Block Devils metto a segno l’allungo che sembra decisivo. Ma quando Monza si riporta sotto (23-20), Heynen chiama i suoi.

La chiude Solè con due delle sue solite giocate (25-21).

Nel terzo set doppio vantaggio Sir con l’attacco vincente di Plotnytskyi (5-3).

La Sir si riporta sul +3, Monza pareggia 6-6.

Ace di Ter Horst! La Sir alza il muro e vola sul +4.

Monza trova il pari, trascinata da un Lanza molto concreto. Heynen chiama i suoi.

Ace di Leon nel momento difficile (17-15).

Nuovo ace di Ter Horst (21-17).

Ace di Holt per le ultime speranze di Monza (23-20).

Attacco vincente di Leon. Lanza annulla il primo match point.

La chiude Russo 25-21.

Quinta finale per la Sir. Una vittoria per il presidente Gino Sirci, nel giorno in cui ha perso la mamma.