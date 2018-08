Miss Italia, Giorgia Gregori di Terni e Gaia Gattavecchi di Perugia alle prefinali di Jesolo

In uno dei “ Borghi più Belli d’Italia “ ieri sera è andata in scena una Finale regionale del 79° concorso nazionale Miss Italia per la regione Umbria; in Piazza Cavour a Bettona sono stati assegnati due titoli regionali: il primo Miss Equilibra Umbria 2018 è stato vinto da Gaia Gattavecchi, diciottenne studentessa di Montepulciano, il secondo dalla ventenne studentessa di Terni Giorgia Gregori che ha ricevuto la fascia di Miss Sorriso Umbria 2018.

Gaia e Giorgia parteciperanno, in rappresentanza della Regione Umbria, alle Prefinali nazionali di Jesolo, in programma a dal 3 all’8 settembre, dove giungeranno 200 candidate elette nelle regioni; il numero delle candidate sarà ridotto gradualmente fino all’individuazione delle 30 ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Italia 2018 domenica 16 settembre in diretta dagli studi televisivi di Milano della Infront Italy, la prestigiosa società di sport marketing che da quest’anno gestirà la produzione, in collaborazione con la Miren della patron del Concorso Patrizia Mirigliani, delle due prime serate in onda il 13 e il 16 Settembre su La7 condotte, per il terzo anno di seguito, da Francesco Facchinetti.

Alla Finale regionale di Bettona hanno gareggiato ventuno concorrenti provenienti da varie località dell’Umbria, presentate da Margherita Praticò, nuovo Agente regionale del Concorso- volto noto di Mediaset ed ex modella internazionale- e dirette dal regista Mario Gori, già consulente artistico di Rai Uno per il Festival di Sanremo; le miss si sono esibite in tre differenti momenti moda: in abito da sera, in abito casual e con il tradizionale body da gara. Gradite ospiti le prime tre prefinaliste nazionali 2018 dell’Umbria Benedetta Pettinari ( Miss Miluna Umbria 2018 ), Sara Innocentini ( Miss Sport Umbria 2018 ), Agnese Caldarelli ( Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2018 ), elette in occasione delle precedenti Finali regionali di Acquasparta e Gualdo Tadino.

La giuria era composta, tra gli altri, dal sindaco di Bettona Lamberto Marcantoni, dall’assessore di Bettona Franco Massucci, dalla Responsabile Social Media & Comunication di Equilibra Patrizia Bergese, dalla bellissima Miss Umbria 2013 Rebecca Antonini, dal personal trainer dei Vip Tommaso Capezzone, dallo Chef di Miss Italia Bruno Brunori, dai look maker Lello Sebastiani e Francesco Termine, dal fotografo di moda Luca Corsetti e dall’organizzatore di eventi internazionali di moda Riccardo Gubiani.

Prossima ed ultima tappa del Concorso Miss Italia 2018 sarà Mercoledi 29 agosto a Perugia, dove nello splendido scenario della scalinata di Palazzo dei Priori in Piazza IV Novembre, grazie al patrocinio del Comune di Perugia, verrà assegnato il titolo regionale più importante: Miss Umbria 2018, che sarà accompagnato dagli storici titoli satelliti di Miss Cinema Umbria 2018 e Miss Eleganza Umbria 2018. Tutti e tre i titoli garantiranno alle vincitrici di gareggiare alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2018.

E’ ancora possibile partecipare gratuitamente al Concorso Miss Italia 2018, iscrivendosi on line sul sito internet www.missitalia.it scegliendo l’Umbria quale regione di partecipazione.

Stampa