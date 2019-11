Miss Blumare, fascia di Miss Sorriso all’umbra Sofia Minchiatti LE FOTO

share

La perugina Sofia Minchiatti si è aggiudicata la fascia Miss Blumare Smile, nel concorso nazionale di bellezza Miss Blumare 2019, che ha avuto il suo epilogo con la crociera Msc ‘Magnifica’, dal 10 al 17 novembre.

Lo scettro è andato a Giada Carducci per la regione Abruzzo, ma Sofia Minchiatti ha portato in alto l’Umbria, aggiudicandosi appunto una fascia nazionale. L’altra umbra tra le 56 finaliste nazionali era Eva Bettini. Ad accompagnare le umbre durante la selezione nazionale c’erano Euro Sereni, titolare di Premium city srl, concessionario regionale di Miss Blumare per l’Umbria, e Laura Cartocci, ex indossatrice ed event planner, qui nel ruolo di direttrice artistica.

Durante i sette giorni le ragazze, insieme alle altre provenienti da 18 regioni italiane, hanno svolto diverse prove tecniche di fotogenìa, fisicità, portamento e capacità artistiche. Madrina e presentatrice della manifestazione è stata l’indimenticabile miss Italia Denny Mendez, che con grande professionalità ed esperienza ha saputo mettere a proprio agio tutte. Le miss hanno potuto visitare luoghi meravigliosi come Atene, Santorini, Corfù e Kotor, e indossare i gioielli di Maria Ielpo, i costumi da bagno di ‘Te quiero mucho’ e i bellissimi abiti di Deanna Biagi durante la serata finale, in scena nell’elegante Royal theatre della nave Msc. La stessa serata ha visto le miss protagoniste di una coreografia ispirata al film di animazione “Il re leone”, accompagnate dalla cantante Marianna Parolisi. A prepararle ci ha pensato la coreografa Anna Laura Mucci, sotto la supervisione del direttore artistico Rocco Cagnè.

L’evento finale ha dato spazio anche alla presentazione dell’associazione no profit ‘Un’idea per la vita’, nata per sostenere le donne che affrontano malattie oncologiche e che ha come slogan ‘Sostieni il progetto, adotta una parrucca, fai prevenzione’. A presentarla è stata Laura Cartocci, introdotta dalla madrina Denny Mendez e accompagnata da Miss Blumare 2018, Nicole Akonchong. Tanti gli ospiti in veste di giurati: l’attore e comico Stefano Chiodaroli, che si è esibito in simpaticissimi sketch, il campione europeo di pugilato Luca Rigoldi, l’influencer Paola Torrente, seconda classificata a Miss Italia 2016, il giornalista di moda Glamour Italia Dario Raimondi, la designer di gioielli Maria Ielpo e un ufficiale della Msc.

La finale nazionale di questo concorso di bellezza che si svolge all’interno di una nave da crociera, unico nel suo genere, ha mantenuto fede al suo slogan “Un evento nel viaggio e un viaggio nell’evento”, regalando a tutti un’indimenticabile esperienza ricca di emozioni, grazie ai patron Luca Dal Maso e Guido Maculan.

share

Stampa