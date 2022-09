Ministro Bianchi in visita alla caserma Piave di Orvieto - Tuttoggi

L’addestramento degli Allievi

I futuri Allievi Finanzieri specializzanti Antiterrorismo e Pronto Impiego, che dal 2021 provengono direttamente del mondo civile, tramite concorso pubblico il quale prevede posti riservati per questo comparto, (per il prossimo bando di concorso si prevedono circa 180 posti) trascorrono da questo anno, 10 mesi di addestramento nella Caserma di Orvieto. Durante questo periodo di formazione grazie all’insegnamento di materie tecnico professionali, in collaborazione con i docenti di primordine provenienti della vicina Università della Tuscia di Viterbo, qualora ogni singolo allievo volesse continuare il percorso Universitario, gli verrebbero riconosciuti 30 crediti formativi.

Ministro Bianchi ringrazia la Guardia di Finanza

Il ministro dopo aver visitato le aree addestrative, dove ha potuto vedere gli allievi impegnati nelle esercitazioni di difesa personale e di pronto impiego, ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta ed ha formulato parole di apprezzamento per l’impegno e la professionalità con cui, ogni giorno, le donne e gli uomini della Guardia di Finanza si adoperano nella salvaguardia e la sicurezza del paese.