Ministero Ambiente: Scoccia commissario “Via Vas”, il Pd attacca

Margherita Scoccia, ex assesore comunale di Perugia e, da candidata sindaco sconfitta da Ferdinandi oggi consigliere comunale di opposizione, è stata nominata commissario “Via Vas” al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Un incarico importante per l’architetto Scoccia, nell’organismo che valuta le opere nazionali strategiche per l’Italia in materia di energia.

Un incarico che però non piace al segretario del Pd umbro Tommaso Bori e all’altra candidata alle regionali, Sarah Bistocchi, che parlano di “nomina inopportuna” da parte di chi non è riuscito a “farsi candidare in Consiglio regionale”.

“Commissioni ed enti governativi – accusano Bori e Bistocchi – piegati a logiche di partito per piazzare fedelissimi e trombati dalle elezioni e quindi dal giudizio popolare”.