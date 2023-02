Minacce a tre vigili urbani, arriva risarcimento | Gli agenti devolvono somma alla Caritas - Tuttoggi

“Questo gesto sottolinea la generosità e l’altruismo delle persone ma anche lo spirito di servizio e la sensibilità che dimostrano gli agenti della nostra Polizia Locale, un ruolo nel quale sono chiamati al dovere non semplice di far rispettare le regole, ma anche al compito primario di essere vicini ai cittadini e a disposizione delle esigenze della comunità”, afferma l’assessore Rodolfo Braccalenti.

I fatti risalgono al gennaio 2021, quando il cittadino protagonista della vicenda, un 45enne di Città di Castello, venne fermato in piazza Fanti per un assembramento durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Alle contestazioni dei vigili intervenuti – un ufficiale e due agenti – l’uomo reagì con ingiurie e minacce, che gli sono costate la denuncia all’autorità giudiziaria e la successiva condanna con messa in prova.

“I miei agenti meritano un elogio per umanità, generosità e senso” osserva il comandante Mattei, nel sottolineare come “il gesto di solidarietà di cui sono stati protagonisti testimoni la volontà di mettere il cittadino al centro dell’attenzione, sapendo anche guardare e rispondere a esigenze particolari come quelle dei più bisognosi”. Il dirigente evidenzia come il risarcimento simbolico di cui si è fatto carico il tifernate coinvolto nella vicenda “rientri tra le condotte riparatorie riconosciute dal legislatore nei confronti dei responsabili di un reato, in questo caso quello di oltraggio a pubblico ufficiale”.