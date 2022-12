Minacce e molestie in un ufficio comunale, 39enne denunciato - Tuttoggi

Crea il caos in un ufficio comunale a Perugia, interviene la polizia. Lo straniero era anche inottemperante a un decreto di espulsione

Minacce e molestie nei confronti dei dipendenti di un ufficio comunale di Perugia. Questo ha messo in atto un 39enne che è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo che non si è calmato nemmeno all’arrivo della polizia.

A chiedere gli interventi degli agenti erano stati gli stessi dipendenti del Comune di Perugia, segnalando al 112 la presenza di un uomo molesto che stava creando disagio alle persone presenti, al punto da ostacolare il normale prosieguo del servizio pubblico.