Minacce e intimidazioni via whatsapp alla ex compagna: denunciato 39enne - Tuttoggi.info

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Minacce e intimidazioni via whatsapp alla ex compagna: denunciato 39enne

Redazione

Minacce e intimidazioni via whatsapp alla ex compagna: denunciato 39enne

Mar, 14/04/2026 - 13:00

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Il Personale della Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto un uomo, cittadino italiano di 39 anni gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Nello specifico, l’intervento del personale della Squadra Mobile è scaturito a seguito della querela presentata dalla vittima, la quale ha riferito ai poliziotti che l’ex compagno, con il quale i rapporti si erano incrinati dopo il termine della relazione, per dissidi inerenti la gestione della figlia, le aveva inviato numerosi messaggi – sia testuali che vocali – contenenti gravi minacce e intimidazioni.

La vittima, per avvalorare quanto denunciato, ha allegato in sede di querela gli screen shot dei messaggi inviatigli dal 39enne.

Gli operatori, a quel punto, appurato che l’utenza dal quale erano stati inviati i messaggi era effettivamente intestata all’uomo e che da questi si evinceva chiaramente la condotta persecutoria e minacciosa di quest’ultimo, hanno provveduto a rintracciarlo e a trarlo in arresto differito per il reto sopra ascritto.

Al termine delle attività di rito, il 39enne, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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