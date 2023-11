Spacca l'auto all'ex e lo minaccia col coltello, donna non si rassegna

La donna è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa

Perseguitato dall’ex. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a Spello presso l’abitazione di un uomo che aveva chiamato il numero di emergenza, denunciando di essere stato aggredito dalla ex compagna.

L’auto danneggiata

Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato la donna italiana di 62 anni alla guida della propria auto, fermandola e sottoponendola a controllo. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti all’interno dell’abitacolo un batticarne, un paio di forbici e un coltello da cucina con lama di 26 cm, tutti posti sotto sequestro. Successivamente, nel corso degli accertamenti, è emerso che la donna si era recata a casa dell’ex compagno e, durante una discussione, non rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale, danneggiava il lunotto e i fari posteriori dell’auto, gettava alcune piante d’arredo lungo la strada, prendeva a calci il portone d’ingresso dell’abitazione ed estraeva il coltello da cucina minacciandolo di morte. Accertata la dinamica dei fatti ed essendo emersi nei mesi precedenti altri episodi di ingiurie, minacce e molestie, la donna veniva dichiarata in stato di arresto per atti persecutori, minaccia, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Divieto di avvicinamento

Al termine delle formalità di legge, durante l’udienza di convalida presso il Tribunale di Spoleto, alla donna è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.