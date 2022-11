Mille studenti e insegnanti dell’Umbria incontrano Papa Francesco a Roma - Tuttoggi

L’incontro si svolgerà all’insegna della ricostruzione del Patto educativo, perché la cura e l’educazione delle giovani generazioni non può essere “scaricata” sulla scuola ma deve essere assunta da tutta la comunità. Per questo, assieme alle scuole, ci saranno genitori, sindaci, assessori, giornalisti ed esponenti delle organizzazioni della società civile. L’incontro, accordato dal Santo Padre lo scorso 27 marzo, è organizzato, in collaborazione con il Dicastero della Cultura e l’Educazione, da: Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Comitato Promotore Marcia PerugiAssisi, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della Pace, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà EIS” della LUMSA di Roma.

L’elenco delle scuole e degli Enti Locali dell’Umbria partecipanti all’incontro con Papa Francesco:

ITTS “A. Volta”, Perugia

Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta”, Fabro (TR)

Istituto Comprensivo “Felice Fatati”, Terni, Plesso di Cesi stazione

Liceo Scientifico “R. Donatelli”, Terni

Istituto Comprensivo Spoleto 1 (PG)

IIS Scientifico e tecnico Majorana- Maitani, Orvieto (TR)

Convitto Nazionale Principe di Napoli, Assisi (PG)

Liceo “Properzio”, Assisi (PG)

IIS Campus “L. Da Vinci”, Umbertide (PG)

Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli – Moneta”, Marsciano (PG)

Istituto Comprensivo Acquasparta (TR)

IPSEOASC “G. De Carolis”, Spoleto (PG)

IIS “M. Polo – R. Bonghi”, Assisi (PG)

Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga, Umbertide (PG)

Istituto Comprensivo “Galileo Ferraris”, Spello (PG)

Scuola Primaria di Monteleone di Spoleto – IO “Beato S. Fidati”, Cascia (PG)

Comune di Spello

Comune di Monteleone di Spoleto

Provincia di Perugia

Comune di Assisi