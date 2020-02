Mika a Perugia il 15 luglio, da martedì biglietti in vendita: le info - Tuttoggi

Quindici luglio, ore 21,30 Arena Santa Giuliana. Umbria Jazz ufficializza la data del concerto di Mika, che fa tappa a Perugia con il suo “Revelation Tour”. Un grande ritorno dopo il concerto del 2016.

L’annuncio dell’arrivo “al Festival di Perugia” era stato da MIka sul palco del Festival di Sanremo, dove è stato uno dei superospiti.

Dopo aver fatto registrare il picco d’ascolto più alto della terza serata del Festival di Sanremo 2020 con il 60.9% di share incantando il pubblico in sala e il pubblico da casa con la sua performance, Mika continua a sorprendere ancora i fan italiani e non solo loro. Si è conclusa da poco la sua tournée invernale – 12 concerti nei palazzetti dello sport, impresa nella quale mai nessun artista internazionale era riuscito – e già si lavora per preparare l’estate live.

Il “Revelation Tour” dei record, prodotto in Italia dalla Barley Arts, farà dunque tappa a Perugia, nell’ambito di Umbria Jazz, il 15 luglio. I biglietti (prezzi da 30 a 70 euro, più la prevendita) saranno disponibili da martedì 11 febbraio ore 10 su https://www.umbriajazz.it/tickets/. Sarà questa l’occasione per poter ascoltare uno tra gli artisti più amati del nostro Paese e dalla critica.