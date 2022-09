Mignini & Petrini, scatta lo stato di agitazione dei lavoratori - Tuttoggi

Diverse le criticità segnalate allo stabilimento di Petrignano dai sindacati, scatta la mobilitazione dei lavoratori

Scatta lo stato di agitazione del personale alla Mignini & Petrini di Petrignano d’Assisi. La decisione è arrivata dopo le due assemblee sindacali che si sono tenute martedì e che hanno visto l’ampia partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici dell’azienda, spinti dalla grande preoccupazione relativa al futuro produttivo e occupazionale di questa azienda.

“Da tempo, come rappresentanze sindacali – commentano Flai Cgil Umbria, Uila Uil Umbria e Rsu di stabilimento – denunciamo la quasi assenza e il mancato confronto con i manager aziendali su questione diventate drammaticamente urgenti come: riduzione dei volumi produttivi; utilizzo obbligato di ferie imposto agli operai dell’azienda, mandando in negativo il saldo già dal mese di settembre; Indebolimento del Commerciale, a seguito di dimissioni di alcuni agenti addetti alle vendite in tutto il territorio nazionale e non sostituti; insufficienti relazioni sindacali che determinano la mancanza di attenzione e rispetto dei lavoratori e delle lavoratrici dell’azienda; Piano strategico aziendale di fronte alla crisi economica e sociale aggravata dal caro energia; reinternalizzazione dei lavori dati in appalto durante la pandemia e che davanti al Prefetto ci si era impegnati a farlo finita l’emergenza covid”.